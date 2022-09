Milan, Origi lavora per tornare: punta al rientro dopo la sosta

Il belga sta cercando di recuperare dall'infortunio: l'obiettivo è tornare a disposizione per la gara contro l'Empoli, il 1° ottobre

Redazione Il Milanista

L'avventura di Divock Origi non è iniziata nel migliore dei modi. L'ex attaccante del Liverpool ha collezionato 4 presenze finora - 3 in Serie A e 1 in Champions League- tutte da subentrato, per un totale di 81' sul terreno di gioco. La sua condizione fisica non ha aiutato, il belga convive con un problema fisico, di fatto, mai smaltito dalla passata stagione. Stefano Pioli era pronto a schierarlo da titolare nell'ultima gara di campionato contro la Sampdoria per far rifiatare Rafa Leao ma il classe 1995 ha dovuto dare forfait.

Ora il calciatore è tornato in patria, in Belgio, per portare a termine il percorso di cure e recuperare a pieno dall'infortunio con lo staff della nazionale belga. A breve lo raggiungerà anche l'equipe rossonera. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'obiettivo è quello di lavorare duro in questa sosta per puntare al rientro nella sfida dopo la pausa delle nazionali contro l'Empoli, in programma il 1° ottobre al Castellani.

La sua assenza si aggiunge a quella di Ante Rebic che ha un'ernia e a quella di Zlatan Ibrahimovic. Fondamentale per Pioli recuperare Origi anche per avere qualche alternativa. Fondamentale, al tempo stesso, anche per il belga tornare in forma in vista del mondiale in Qatar di novembre.