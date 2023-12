Di Vaio: “Zirkzee sta esplodendo. Sul futuro di Thiago Motta…”

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio , ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di Thiago Motta e Joshua Zirkzee (obiettivi del Milan per panchina e per l’attacco).

Su Zirkzee: “Per il Bologna è un giocatore importantissima, giovane, sta esplodendo qua. È arrivato l’anno scorso, vedendo il suo talento lo abbiamo voluto fortemente. Joshua l’anno scorso ha sofferto perché si aspettava qualcosa in più dall’impiego e ha perso anche il posto. Quando Arnautovic è partito ha fatto un click mentale, già dal giorno dopo si è presentato come un nuovo giocatore. Ha fatto un salto di qualità mentale”.

