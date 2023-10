Diritti tv, 7 club vogliono il canale della Lega: ci sarebbe anche il Milan

Tiene banco il tema dell'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il periodo 2024-29: sono 7 i club che spingono per il canale autonomo

La questione dei diritti tv della Serie A continua a tenere banco tra i vertici del calcio italiano. Oggi La Repubblica ha fatto il punto della situazione, con le ultime novità che riguardano anche il Milan. L'incontro andato in scena ieri non ha prodotto alcun risultato per l'assegnazione del pacchetto che va dal 2024 al 2029.