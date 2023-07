Dionigi: “Il Milan con Tonali ha perso di più che l’Inter con Brozovic…”

In esclusiva a Tutto Mercato Web ha parlato il noto allenatore Davide Dionigi il quale si è espresso sul Milan e in particolar modo sulla cessione di Sandro Tonali al Newcastle .

“Mi chiedete chi ci ha perso di più tra Inter e Milan dopo le cessioni di Brozovic e Tonali ? Secondo me il Milan con Tonali, che è l’erede dei play italiani. Una figura che nel nostro calcio sta scomparendo. È un giocatore di grandissime prospettive e ha margini elevatissimo di crescita”. Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web dove ha parlato il noto allenatore Davide Dionigi.

Anche Massimo Marianella ha parlato del mercato del Milan

Intervenendo a Sky Sport ha parlato il noto giornalista Massimo Marianella il quale sul Milan e sulle voci che danno un reinserimento dei rossoneri per Davide Frattesi dice: "Frattesi avrebbe fatto capire una preferenza personale per l'Inter. Dove avrebbe una dimensione tattica corretta. Bisogna capire come vorrà giocare il Milan. In un centrocampo a due fatica di più. Frattesi lo vedo bene in un centrocampo a tre. La Roma sarebbe una dimensione buona. Ma credo che abbia fatto capire che strizzerebbe l'occhio all'Inter". Queste le parole a Sky Sport dove ha parlato il noto giornalista Massimo Marianella.