Riavvolgiamo il nastro: ripercorriamo Dinamo Zagabria-Milan

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: "Partenza vivace. La Dinamo ci prova con Baturina al 4' e Stojković al 5', per il Milan conclusioni rimpallate di Morata al 15' e Reijnders al 18'. Al 19' andiamo sotto, complice un errore di Gabbia - da solo e privo di pressione - nel retropassaggio in una zona molto delicata: il pallone rimane lì, lo raccoglie Baturina che davanti a Maignan lo batte sotto le gambe. Per vedere una reazione ci vuole del tempo, doppio tentativo praticamente identico di Fofana , al 33' e al 36', servito da Morata , terminato con tiri sopra la traversa. Episodio cruciale e negativo al 39' quando Musah riceve il cartellino rosso (doppia ammonizione) dopo aver strattonato Stojković al limite dell'area. Che brivido nel recupero, Baturina smarca Kulenović il quale da posizione ravvicinata va quasi a botta sicura ma manda di un soffio a lato. Andiamo al riposo in sofferenza”.

Ancora il comunicato

“Al 50' i croati segnerebbero, ma la rete non viene convalidata per un tocco di braccio nell'azione di Baturina. Al 53' il gol è buono e rossonero: Tomori dentro per Pulisic, destro in girata non impeccabile però in fondo al sacco anche grazie a una leggerezza di Nevistić. Al 56' ancora un gol annullato, stavolta a Kulenović dopo il tap-in per un offside nello sviluppo della manovra. Al 58' Pjaca a lato, è comunque l'antipasto del raddoppio dello stesso Pjaca che al 60' inventa un diagonale mancino all'angolino. Al 64' l'arbitro assegna un rigore per fallo di Nevistić in uscita su Leão, il VAR lo toglie per una gomitata del portoghese su Mmaee. Non smettiamo di provarci: al 66' Pulisic spizza di testa, centrale; al 72' rasoterra dal limite di Leão, respinge il portiere; al 73' Chukwueze impreciso. Al 77' Terracciano impegna Nevistić e poi, sugli sviluppi dell'angolo, Pavlović di testa non inquadra lo specchio. Assalto finale: all'84' Abraham spizza di testa, debole; all'84' Okafor prova a piazzarla ma la strozza; all'89' Chukwueze non va. Triplice fischio”.