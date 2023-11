Di Marzio: “Milan: ecco l’offerta a Matija Popovic” / Conosciamolo meglio

Il Milan è a lavoro per monitorare diversi profili interessanti da inserire in rosa già dalla prossima sessione...

"Il Milan ci prova per Matija Popovic, attaccante classe 2006 del Partizan, e ha offerto al giocatore un contratto fino a giugno 2028".

Matija è nato l'8 gennaio 2006 ad Altötting, in Germania è però di nazionalità serba. Si tratta di un trequartista capace di giostrare anche a destra in un tridente d'attacco o addirittura da punta centrale.

Attualmente milita nel Partizan , di cui è stato uno dei migliori prospetti nella stagione 2022/23: con l'Under 17 del club di Belgrado, Popovic ha realizzato la bellezza di 20 reti in 24 apparizioni, segnando all'esordio avvenuto nel 2021/22.

