Di Marzio: “David? Il Milan in futuro vorrebbe farci un investimento”

Il Milan è alla ricerca di un centravanti da inserire in rosa. Olivier Giroud continua a dare garanzie, ma a settembre spegnerà ben 37 candeline. Bisognerà, dunque, trovare un sostituto che pian piano possa inserirsi nelle gerarchie rossonere. Il nome più caldo resta Taremi del Porto - ma il Milan non farà di certo follie. 18 sono i milioni di euro offerti ai lusitani, per un giocatore in scadenza contrattuale e che viaggia sui 30 anni.