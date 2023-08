Mancini: “Primi contatti a metà agosto, vogliamo essere i migliori in Asia”

Ieri l'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra è stato presentato come nuovo ct dell'Arabia Saudita. Queste le sue parole sull'addio

Ieri c'è stata la presentazione di Roberto Mancinicome nuovo ct dell'Arabia Saudita. Le sue parole sulla trattativa: "Ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto, normale che alcuni dei miei assistenti non sapessero di questa situazione e in questo momento devono risolvere la situazione in Italia. Per il momento siamo qui, poi gli altri ci raggiungeranno. Abbiamo tempo sufficiente per fare tutto. Ci serve tempo, chiaro. Ma siamo sicuri che se lavoriamo bene e duramente possiamo ottenere risultati".

I giocatori sauditi: "In Italia non abbiamo solo tre giocatori da scegliere per squadra (in Arabia Saudita si possono tesserare solo 8 stranieri, ndr). Questa è una buona cosa per noi, abbiamo tempo per decidere tutto. Crediamo molto nei giovani talenti, sappiamo che nell’Under 21 e nelle selezioni giovanili abbiamo molti giocatori buoni".

Le grandi stelle arrivate dal mercato: "È positivo che arrivino queste star, aiuteranno il livello dei giocatori sauditi. È successo lo stesso in Italia tanti anni fa con l’arrivo dei primi stranieri che aiutavano ad alzare il nostro livello tecnico".

Miglioramento della squadra: "Non sono un mago, l’unico modo che conosco per migliorare è lavorare e quello che posso dire è che lavoreremo duramente per vincere qualcosa di importante. Penso che abbiamo un buon talento in nazionale, ma adesso pensiamo a lavorare. Abbiamo dei buoni giocatori, l’ultimo ct Renard ha fatto un ottimo lavoro. Abbiamo giocatori che dobbiamo cercare di migliorare ulteriormente. Voglio ringraziare i giocatori che hanno battuto l’Argentina, permettendo all’Italia di mantenere il record d’imbattibilità di 37 partite. Credo che i giocatori siano migliorati molto negli ultimi 10 anni, vogliamo diventare i migliori d’Asia e servirà lavorare ma anche una buona atmosfera".

Gli obiettivi: "Vogliamo vincere la Coppa d’Asia, abbiamo qualche amichevole e poi 20 giorni per preparare il torneo. Ci saranno tanti squadroni, ma puntiamo a vincere il torneo".