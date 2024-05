Di Marzio: “Conte-Napoli? il tecnico vuole un triennale da 9 milioni”

Il Milan è alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione ed uno dei nomi che orbitano nel mondo rossonero è Antonio Conte

Il Milan è alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione ed uno dei nomi che orbitano nel mondo rossonero è Antonio Conte. L'ex CT della nazionale però ha diversi estimatori sparsi per l'Europa, a partire anche dal Napoli. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio , il quale aggiunge che l'ex ct azzurro ha comunque dato la sua disponibilità al club di De Laurentiis e ha chiesto un triennale da 9 milioni circa a stagione .

eri, durante la conferenza stampa in vista della gara di oggi contro il Genoa, Stefano Pioli ha dichiarato sul suo futuro e sulle voci sul Napoli: "Non parlerò con nessun altro club finché sarò sotto contratto col Milan perché io ho ancora un anno qui. Non sto pensando assolutamente al mio futuro, fino al 26 maggio sono concentrato su queste ultime gare, poi decideremo insieme".