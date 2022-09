Dida: “Maignan? Sapevamo che aveva potenzialità, è cresciuto tantissimo”

Nelson Dida è stato uno dei più grandi portieri della storia recente del Milan. Il suo legame con i colori rossoneri non si è mai spento, tanto che dopo il ritiro è tornato a Milano come preparatore dei portieri. Purtroppo alla vigilia di questa stagione ha dovuto lasciare la società di via Aldo Rossi per problemi personali, ma il brasiliano resterà sempre nel cuore di tutti i tifosi. Dida è stato intervistato da TuttoMercatoWeb su vari temi del mondo Milan.