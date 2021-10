Dicono di M…ilan – Le parole del 28 ottobre

Ecco le parole della giornata sul mondo rossonero raccolte nella nostra rubrica Dicono di M...ilan. Ecco le parole di oggi 28 ottobre '21

DARIO MASSARA AI MICROFONI DI SKY SPORT - "Il suo recupero è molto importante. C'è bisogno del colpo del singolo e Brahim è un giocatore che ha quel colpo lì, in un momento in cui Ibra fatica a diventare protagonista e Giroud ci sta arrivando. Il Milan è lì su, ma non ha ancora giocato tutte le sue carte".

SANDRO SABATINI A SPORT MEDIASET - “Bisogna elogiare Tatarusanu perché ha risolto una grande incognita, e cioè quella se poteva essere all’altezza di Maignan. Si sta comportando bene e ieri sera per la prima volta ha tenuto anche la porta inviolata. Tatarusanu è un portiere esperto ed ha anche una storia legata alle scadenze di contratto. Si trasferì dalla Steaua alla Fiorentina a parametro zero quando aveva 28 anni, e poi dal Nantes al Lione ancora a parametro zero. In mezzo c’è stato il trasferimento dalla Fiorentina al Nantes che venne avallato da Pioli che era appena arrivato nei viola. Il DS Corvino gli aveva prospettato la cessione di Tatarusanu per 2,5 milioni e lui disse di sì. Sempre con Pioli poi è tornato al Milan dopo che la società rossonera lo ha pagato 500 mila euro al Lione”.

MARCO IMARISIO A TUTTI CONVOCATI - "Ieri ho visto Leao fare un ripiegamento di 60 metri per andare a spazzare una palla in area, lo scorso anno non lo avrebbe fatto. È la prova di un gruppo giovane che ci crede e continua a crescere. Il lavoro di Pioli è innegabile".

PIETRO ACCARDI (D.S. EMPOLI) A TUTTOMERCATOWEB.COM - "La Juve storicamente non ha mai mollato, alla fine ha dimostrato di non morire mai. Fino all’ultimo ci sarà. Vedo bene anche il Napoli, ha una squadra molto forte e una società brava a costruire oltreché un grande allenatore. Anche il Milan sta facendo un calcio bello e propositivo. E chiaramente c’è l’Inter. Sarà battaglia fino alla fine".

MASSIMO MARIANELLA A SKY SPORT - "Molti giocatori hanno un'esperienza tale per immaginare un testa a testa fino a fine stagione. Milan e Napoli lotteranno, ma penso che rientreranno Inter e Juventus, bisognerà capire come uscirà da un momento difficile la Roma. Anno scorso? Oggi è un altro Milan; il distacco con le altre comincia a farsi notare, ma giocare prima o dopo è ancora troppo presto perché diventi un fattore".

IVAN ZAZZARONI NEL SUO EDITORIALE PER IL CORRIERE DELLO SPORT - “C’è solo l’Inter tra il Milan, il Napoli e lo scudetto. La Juventus perso il galletto, si è dissolta, abbondano i polli. La Roma, quarta a 9 punti dal vertice, vive dei disorientamenti, delle sollecitazioni e degli entusiasmi che le provoca alternativamente Mourinho”.

SIMONE TIRIBOCCHI A DAZN - "L’anno scorso il Milan ha fatto un campionato al di sopra delle aspettative, anche quest’anno sta andando oltre quello che ci si aspettava. Credo che nella rosa completa il Napoli sia un passo avanti, però l’entusiasmo che c’è adesso qui, l’impianto di gioco, il rapporto che si è creato tra squadra, allenatore e dirigenti a Napoli non c’è”.

MARCELINO (ALL. ATHLETIC CLUB) SU DIEGO LOPEZ - "Ci siamo trovati davanti un portiere eccezionale, che le ha davvero azzeccate tutte. Speriamo di avere le stesse occasioni da rete anche in altre partite, perché sono convinto che questa sia la strada giusta per ottenere i tre punti".