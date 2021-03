Dicono di M…ilan – Le parole del 9 marzo

MILANO – Dicono di M…ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole della giornata.

CARLO PELLEGATTI SUL SUO CANALE YOUTUBE – “E’ un giocatore plausibile per la prossima stagione. Seguiamo bene Otavio, è un giocatore che interessa al Milan. Gioca esterno a sinistra ma il Milan vorrebbe impostarlo anche come vice Calhanoglu se Hakan restasse in rossonero. Sa unire corsa e vivacità, dicono possa ricordare Oscar. E’ un giocatore internazionale a costo zero, non rinnova col Porto. Cerca avventure nuove, arriverebbe nel pieno della sua carriera. E’ un giocatore abituato a grandi palcoscenici”.

HARRY MAGUIRE AL SITO DELLA UEFA – “Da ragazzo seguivo sempre il Milan, che è una grande squadra. San Siro è uno stadio leggendario e quando ci hanno detto chi ci era toccato eravamo esaltati. Sarà una sfida emozionante. Diogo è in prestito dallo United e sono sicuro che qualche mio compagno lo avrà già sentito. Sappiamo che il Milan è forte: quest’anno va anche bene in campionato, dunque sarà una gara difficile“.

FULVIO COLLOVATI A RADIO KISS KISS NAPOLI – “Stiamo entrando nei mesi in cui i campionati iniziano a delinearsi. Il Milan non molla ma l’Inter ha già le mani sullo scudetto, salvo voglia suicidarsi. Purtroppo il Milan ha tanti giocatori assenti. Va avanti per forza di inerzia. Tutto è condizionato dal Covid. Ti alleni in un certo modo, i tamponi ogni giorni, gli infortuni. Cambiano le abitudini dei giocatori. Con il Covid bisogna stare attenti. Il Napoli è stato devastato dal Covid. E’ un campionato diverso rispetto agli altri. Il Napoli è molto altalenante, anche se c’è un po’ più di sicurezza dopo la partita di ieri con il Bologna”.

FILIPPO GALLI A RADIO MARTE – “Milan? A Verona vittoria forse inaspettata ma ha fatto una gara da squadra consapevole delle sue forze. Bravo Pioli a prepararla, poi dipende sempre dai giocatori. Direi che quelle che possiamo chiamare seconde linee hanno dato dimostrazione di essere sul pezzo. Milan più giocabile per il Napoli? Sì, ci sono state difficoltà che i rossoneri hanno subito sul campo per un calo di prestazioni e assenze. Indubbiamente il Napoli incontra un Milan che sotto certi aspetti non è più la squadra continua di prima. La partita di Verona ha dato qualche certezza in più, bisogna vedere chi recupererà il Milan per domenica”.

ANTONIO CASSANO A BOBO TV – “Juric ha detto che gli avversari hanno vinto con merito. Mai visto il Verona così in difficoltà, contro una squadra che ha mostrato di avere un’anima, nonostante le difficoltà. Kessie è pazzesco, ieri ha tenuto da solo il centrocampo. Imposta, protegge, si fa fare fallo, si inserisce. È lui l’anima del Milan, più di Ibra e del capitano. Da un anno e due mesi sta facendo cose allucinanti. Con una squadra buona stanno tenendo il passo dell’Inter, giocando due volte a settimana e con tutti gli infortuni. Maldini ha fatto un lavoro straordinario, bisogna dare merito a lui“.