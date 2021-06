Dicono di M…ilan – Le parole del 21 giugno

Ecco le parole del giorno sull'universo del Milan, raccolte nella rubrica Dicono di M...ilan

Dicono di M...ilan - Le parole del giorno

GABRIELE GRAVINA ALL'ANSA - "Credo che questa nazionale rappresenti un regalo per l'Italia e per tutti gli italiani, soprattutto dopo mesi di sofferenza a cui siamo stati sottoposti tutti insieme. È l'Italia che tutti i tifosi sognavano e volevano- Il gioco e il collettivo in campo sono stati i protagonisti indiscussi finora. Stanno dimostrando in tutti i modi possibili la gioia di stare insieme e l'orgoglio di rappresentare l'intero Paese"

ROBERT PAGE IN CONFERENZA STAMPA - "Non sottovalutate il carattere di un gallese, è fenomenale vedere che gente c'è nel nostro spogliatoio. Sono così orgoglioso dei miei giocatori, la qualità di squadra è incredibile. Sconfitta con l'Italia? È come se avessimo vinto, perché abbiamo centrato il secondo posto in classifica e siamo passati alle fasi finali di Euro 2020. Sapevamo che contro gli azzurri sarebbe stata dura. Era già difficile in undici, figuriamoci dopo l'espulsione in 10. Ma ripeto: va reso il giusto merito a questi ragazzi per la qualificazione”.

SIMON KJAER IN CONFERENZA STAMPA - "Abbiamo reagito basandoci sulle nostre emozioni. Lo spirito del gruppo ci ha aiutato perché è per noi fondamentale. È stato un pomeriggio che non dimenticheremo mai. Siamo felici che Eriksen sia ok e con la sua famiglia, ora dovrà iniziare un lungo processo e spero che possa avere il tempo necessario. Invito le persone a fargli avere quel tempo con la sua famiglia. Il resto della squadra andrà avanti continuando a lavorare sulle cose che possiamo controllare, come giocare a calcio. Il supporto che abbiamo avuto l'altro giorno è una delle cose più incredibili che mi siano mai capitate. Il mio intervento? Ho reagito come avrebbe fatto chiunque altro".

STEFANO DE GRANDIS A SKY SPORT - “Pessina è un tuttocampista, bravo negli inserimenti come Barella. Si inserisce e fa gol con gli altri due compagni di reparto che rimangono più dietro a palleggiare. Mister Mancini è stato bravissimo fino a questo momento”.

HAKAN CALHANOGLU A TRT SPORT - "Ho raggiunto un accordo con l'Inter. Ora andrò a Milano e firmerò un contratto domani".

ANTONIO CONTE ALL'ANSA - "Il giudizio sull'Italia è sicuramente positivo, ha fatto vedere unità intenti e grande voglia, questo lascia ben sperare, mentre tra le altre squadre non vedo sorprese, anche la Germania la vedo favorita e può arrivare fino in fondo. Non ho visto grandissime sorprese L'Italia ha dimostrato continuità e grandi meriti nel voler fare e vincere la partita si pone come una delle candidate ad arrivare fino in fondo. La cosa che mi sta piacendo di più è che trasmette sicurezza, c'è grande equilibrio tra fase offensiva e difensiva, questa è la cosa più importante quando si vuole ambire a risultati importanti. E' importante che non prenda gol. Bisogna aspettare partite più impegnative, ma bisogna essere fiduciosi perché questi risultati non possono essere un caso" .

HAKAN CALHANOGLU A EURO2020 - "Siamo delusi da questo torneo. Dobbiamo imparare dai nostri errori, ma non abbasseremo di certo la testa. Questa è una squadra giovane, ci sono margini di miglioramento".

MATTEO MARANI A SKY SPORT - “Ora bisogna stare concentrati sul Donnarumma azzurro e non mischiare i due piani. Se l'Italia vuole arrivare in fondo lui sarà giocatore determinante e deve avere la massima serenità. Lui è un campione, anche dal punto di vista della mentalità. È nato per quel ruolo lì, è nato per essere il numero uno in tutti i sensi. Dopodiché, la vicenda PSG è stata una vicenda non bella, non piacevole, con errori anche abbastanza grossi. Non so quanto determinati da Donnarumma stesso e quanto dal procuratore, ma è stato lui a scegliere Raiola col quale magari ha un rapporto che va anche oltre il calcio e non voglio entrare nel rapporto tra i due. In assoluto, mi sembra una vicenda sgradevole per come è andata, per le sue incongruenze. Ma in questa fase isoliamo tutto, lasciamo Donnarumma in tranquillità perché abbiamo tanto bisogno di lui e Donnarumma è sul podio dei migliori portieri”

BRUNO LONGHI A SKY SPORT - "Se fossi stato in chi doveva consigliare Donnarumma gli Avrei detto di aspettare e pensarci bene. Tutto quello che gli dava Milano, la sua città d’adozione, con una società come il Milan che va in Champions io non avrei fatto una ma centomila riflessioni prima di andarmene".

MAURO GIBELLINI A L'EQUIPE - "Quando l'ho visto fare le giocate in spiaggia non ho avuto dubbi: questo è forte. Voleva essere Kakà anche perché il regista in Brasile non esiste. Allora gli ho mostrato tanti video del Milan di allora, di Ancelotti e gli ho detto 'Sarai il nuovo Pirlo'"