Sugoni: “Il Milan ha 10 milioni di budget. Ecco la strategia per Tanganga”

Mancano davvero pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo e il Milan ha la necessità di migliorare alcune situazioni in mezzo al campo. I rossoneri devono necessariamente comprare un centrocampista e hanno messo gli occhi su Jean Onana , di proprietà del Bordeaux. Proprio oggi ci potrebbero essere degli sviluppi importanti per gli esiti della trattativa. Gli agenti del giocatore classe 2000 infatti saranno in Francia per parlare con il club e tentare di chiudere definitivamente l'operazione. Il Milan può acquistarlo con il prestito con diritto di riscatto o a titolo definitivo per 5-6 milioni di euro. I rossoneri potrebbero essere avvantaggiati dalla situazione economica dei girondini, che hanno bisogno di vendere a causa delle difficoltà finanziarie.

Proprio di questo affare ha parlato Alessandro Sugoni, giornalista di Sky Sport. Intervenuto nel corso dell'edizione di mercato ha commentato la situazione riguardante Jean Onanae il budget di mercato a disposizione del Milan: "Il Milan ha circa 10 milioni di budget per il centrocampista, per il difensore, per gli ingaggi dei giocatori a lordo e per rilevare il cartellino. Onana ha fatto bene nell'ultima stagione in Ligue 1 al Bordeaux, che poi è retrocesso in Ligue 2. Non se la passa bene, deve vendere giocatori per metterne altri in lista. Per questo il Milan potrebbere orientarsi su un'operazione da cinque e sei milioni tra fissi e bonus, che era un po' la cifra che aveva destinato ad Onyedika ma che poi è stata rifiutata dal Midtjylland. Sullo sfondo rimane Vranckx del Wolfsburg, che ha aperto ad un prestito con diritto di riscatto alto intorno ai 13 milioni".