Shevchenko: “Milan vicino al mio Paese in questo momento difficile”

Andrij Shevchenko ha rilasciato delle dichiarazioni sull’aiuto che il Milan ha prestato all’Ucraina da quando è in guerra

Redazione Il Milanista

Andrij Shevchenko questa mattina ha parlato a Firenze di progetti umanitari legati alla guerra in Ucraina. Presente al Teatro della Pergola, ha avuto modo di sottolineare l’aiuto fornitogli dal Milan: "Abbiamo perso tante persone in questa guerra, soprattutto tanti bambini. Io ho lanciato questo progetto che attraverso il calcio spero dia una possibilità ai bambini ucraini di non pensare alla guerra. Vorrei ringraziare i donatori che mi hanno aiutato a finire questo progetto. La fondazione del Milan e tante squadre di Serie A hanno dato un grande contributo, anche lo stesso Shakhtar”.

Sul progetto: “Finiremo questo progetto in tre-quattro mesi e son contento perché tanti bambini potranno tornare a giocare. In questo momento il nostro presidente Zelensky che ha chiesto un supporto militare importante, i capi del governo internazionale sapranno scegliere cosa è meglio per l’Ucraina. Io penso allo sport, ad un modo per essere utile al mio paese. Chiedo a tutto il mondo di continuare a supportare il nostro paese. Oggi ho visto un bellissimo filmato che racconta questo anno di guerra e l’emozione delle persone, che nel momento più difficile, hanno la forza di andare avanti”.

Sull’aiuto dato dal Milan: “Ieri sono stato alla festa dei venti anni della Fondazione Milan ed in questi anni ho visto un’amicizia vera. Il Milan è stato vicinissimo a me ed al mio paese. Abbiamo fatto anche un progetto con il Comune di Milano ed il sindaco, il loro appoggio significa molto. Voglio ringraziare ancora una volta l’Italia per il supporto importante al nostro paese”.