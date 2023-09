Baresi: “Questa sera dobbiamo giocare come se fosse una finale”

Questa sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro il Newcastle, nel match valevole per la 1a giornata di CL

Questa sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro il Newcastle, nel match valevole per la 1a giornata della fase a gironi di Champions League. Sandro Tonali riabbraccerà i propri compagni e la sua ex tifoseria, dopo aver abbracciato un nuovo progetto tecnico. Sarà una gara importante per i meneghini, che vorranno rifarsi dall'ultima gara di Serie A contro i nerazzurri, terminata con il risultato di 5-1.

Queste le parole di Franco Baresi ai microfoni di SkySport:

EFFETTO SAN SIRO: "E' casa nostra, deve essere una fortezza per noi. L'amarezza è stata tanta, però stasera è un altra gara. Giochiamo in Champions e diventa importantissima. Questa sera è doppiamente importante tornare alla vittoria per sorridere".

SU TONALI: "Dispiace, il calcio è questo. Ci ha lasciato un bellissimo ricordo, ed è giusto averlo accorto nei migliori dei modi".

SU IBRA: "Non lo so cosa farà Zlatan, so che è stato a Milanello. Ma sono tutti ben visti chi ha giocato da noi. Il suo futuro lo conosce solo lui".

CHI DEVE TRASMETTERE IL VALORE DEL MILAN?: "Io credo che il Milan venga da due annate positive. Ci sono giocatori di grande personalità ed esperienza. Un esempio è Maignan, che è rispettato. Ma anche Giroud.. Il gruppo è unito, ci sono persone valide e dobbiamo ricompattarci. Questa sera dobbiamo giocare come fosse una finale".

