Marchetti: “Milan, ecco il piano per De Ketelaere. Non molla Zyiech”

Luca Marchetti ha rilasciato delle dichiarazioni sui possibili colpi di mercato del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Il Milan si sta allenando in questi giorni a Milanello per il ritiro estivo, voglioso di preparare al meglio la prossima stagione. I rossoneri sono consapevoli di non poter sbagliare e cercheranno di conquistare lo scudetto per il secondo anno di fila, anche se non sarà semplice. Per poter tentare questa impresa c’è bisogno di apportare alcune modifiche alla rosa attuale, già molto competitiva. Il tecnico rossonero infatti sta aspettando degli interventi mirati di mercato per poter avere la migliore rosa per la prossima stagione.

Proprio del mercato del Milan ha parlato Luca Marchetti, che è intervenuto a TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni sui possibili colpi dei rossoneri: “Il Milan punta invece ora sulla trequarti: ieri incontro con gli agenti di De Ketelaere. Il Milan vuole bloccare il giocatore e una volta che arriverà il sì definitivo per il rossonero si andrà a trattare con il Bruges in una posizione di forza, anche se servirà il rilancio. E non molla la pista Zyiech, che è in uscita dal Chelsea per il quale si sta discutendo la formula perché il prestito prevede dei vantaggi e l’acquisizione a titolo definitivo altri (con chiaramente i rovesci della medaglia): situazione complessa ma non impossibile”.

Poi sulla questione Renato Sanches ha detto: “Come quella di Renato Sanches per cui il Milan oggi è molto più fiducioso di una settimana fa, visto che la morsa del PSG si è allentata. Ieri a Milano inoltre incontro anche con gli agenti di Tanganga il difensore classe ’99 del Tottenham si è infortunato lo scorso febbraio e ha voglia di avere spazio e giocare. Ma in mezzo a tante chiacchiere un fatto: Messias sarà riscattato e ora non c’è neanche un dubbio: 4.5 milioni di euro più bonus il costo dell’operazione”. Nel frattempo è arrivata anche l’ufficialità per Messias, che è stato definitivamente acquistato dal Milan.