Ibrahimovic: “Leao è il futuro, Giroud ha spaccato tutto. Su Theo…”

Zlatan Ibrahimovic si è impossessato del microfono durante il giro in pullman del Milan e ha commentato tutti i compagni.

Domenica sera il Milanha ottenuto i tre punti sul campo del Mapei Stadium, grazie alla vittoria per tre a zero ottenuta contro il Sassuolo. Grazie a questo trionfo, i rossoneri hanno chiuso la stagione al primo posto in classifica con 86 punti. Gli uomini di Pioli sono riusciti in un’impresa epica, portando nella parte rossonera della città un trofeo che mancava da troppi anni. Per tale motivo la gioia dei meneghini è stata incontenibile e la festa è durata per tutta la giornata di domenica e lunedì. I giocatori del Milan infatti hanno sfilato per le vie di Milano sopra un pullman scortato dai tifosi festanti.