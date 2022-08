Giroud: “Ho insegnato i cori della curva ai miei figli! Volevo lo scudetto”

Sulla passata stagione in maglia rossonera ha dichiarato : “Ho fatto tanti gol per la squadra e per aiutarla a vincere uno scudetto che volevamo riportare qui”. Giroud ha raccontato anche un aneddoto sui suoi figli e sulla vittoria dello scudetto : “Gli ho insegnato il coro ‘siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi’. E prima, ad inizio stagione dopo il primo gol, gli ho insegnato anche ‘siamo venuti quassù per vedere segnare Giroud”. Infine sui nuovi acquisti del Milan ha detto : “Adli ha già imparato l’italiano, ha preso lezioni di italiano. Origi deve impararlo ancora”.

Il Milan ripartirà proprio dal suo numero nome, che ha dimostrato di essere un valore aggiunto per la formazione di Pioli per la sua esperienza, per il senso del gol e per la classe. In appena dodici mesi è diventato un leader della rosa e l’obiettivo di Oliver è di essere ancora di più un punto di riferimento per i suoi compagni. Il legame tra il Milan e Giroud è forte, ma è destinato a crescere ancora. Massara e Maldini infatti hanno deciso di prolungare il contratto del francese di un’altra stagione. L’attuale accordo infatti scade nel luglio 2023, mentre i rossoneri vogliono proporre all’attaccante di restare ancora a lungo in rossonero e di chiudere qui la sua carriera. I primi contratti con gli agenti del giocatore avverranno tra qualche settimana, quando la trattativa entrerà nel vivo. Giroud è pronto a legarsi ancora di più al mondo Milan.