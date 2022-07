Compagnoni: “Sanches perfetto per il Milan. Ecco chi prenderei”

Maurizio Compagnoni ha rilasciato delle dichiarazioni sui possibili colpi di mercato del Milan. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Maurizio Compagnoni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha commentato il mercato del Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul calciomercato dei rossoneri: “Il Milan gioca con il 4-2-3-1, e come prime punte ha Giroud, Origi e Ibrahimovic, che certamente rinnoverà per un anno e sarà disponibile da gennaio. Sotto questo punto di vista il Milan è a posto. Nella batteria di trequartisti c’è qualcosa di fare. Mi pare chiaro che il Milan non sta cercando tantissimo sulla fascia destra, sta cercando un giocatore importante da mettere dietro il centravanti. I nomi sono quelli di De Ketelaere e Ziyech. Il primo è un talento ancora da coltivare ma da un grande potenziale, il secondo è un genio quando ha voglia, incostante ma fortissimo. Sono due profili diversi ma molto molto interessanti. Poi c’è quello che dovrebbe essere il sostituto di Kessie, Sanches, molto molto interessante”.

Su Ziyech e De Ketelaere: “Nell’immediato sarebbe meglio Ziyech. Ha quasi 30 anni, ha esperienza internazionale e grandi mezzi tecnici. De Ketelaere ha quell’anarchia tattica ed è un prospetto di grande talento. Ziyech farebbe fare un salto di qualità incredibile al Milan”.

Sui rinforzi per la difesa: “Al Milan serve un difensore centrale. Considerando però come Kalulu e Tomori hanno giocato, per quanto riguarda la titolare Pioli è a posto. Hanno bisogno di un rinforzo per completare il reparto. Il Milan ha un’ottima scuola scout, possono trovare un giocatore forte per rinforzare il reparto”.

Un nome per il Milan: "Un bel colpo per il Milan potrebbe essere Seko Fofana. Ex Udinese, è cresciuto tantissimo con il Lens in termini di personalità. E' un giocatore di grande talento e che fisicamente e offensivamente potrebbe portare tanto al Milan".

Su Renato Sanches: "Se il Milan prendesse Renato Sanches sarebbe un grande colpo. Potrebbe giocare in linea con la trequarti o come falso trequartista. Sarebbe perfetto per i rossoneri".

Anche Massimo Marianella ha parlato di Renato Sanches, sempre a Sky Sport: “Renato Sanches è un giocatore fortissimo, spesso rotto purtroppo per lui… Ha fatto un Europeo clamoroso e poi ha avuto qualche difficoltà, a parte con il Lille dove ha fatto bene. Il Milan deve sperare che abbia avuto un brutto rapporto con Galtier, attuale tecnico del PSG e suo ex allenatore al Lille”.