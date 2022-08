Balzaretti: “Milan esempio di come si lavora. De Ketelaere gran colpo!”

Ieri pomeriggio si è disputata l’ultima amichevole estiva del Milan prima della ripresa del campionato. I Campioni d’Italia infatti hanno affrontato il Vicenza allo stadio sportivo Menti. I diavoli sono usciti vittoriosi dal campo per sei reti a uno, dimostrando di essere in una buona condizione fisica. A turbare la felicità di Pioli però è stato l’infortunio di Tonali, che lo ha costretto ad uscire dal campo alla ripresa del secondo tempo. Ancora sconosciuti l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, che verranno valutati domani dopo le visite mediche di rito.

Ieri pomeriggio i rossoneri hanno affrontato dunque la squadra di Federico Balzaretti , attuale direttore sportivo del Vicenza. L’ex calciatore di Serie A ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia prima dell'amichevole contro il Milan . Ecco le sue parole: "Ambiente bellissimo, una bella esperienza per i nostri ragazzi. Veniamo da una stagione difficile, ma incontriamo il Milan, con campioni incredibili. Ho detto ai ragazzi di carpire i segreti da questi grandi campioni. Abbiamo preso molti giovani, ma anche elementi di categoria ed esperienza come Scarsella e Rolfini. Siamo contenti sia dei ragazzi che del mister. Speriamo di fare una bella stagione, ci attende un girone difficile".

Balzaretti ha poi parlato di Maldini e Massara: "Il Milan è un esempio di come si lavora, lo ha dimostrato col progetto che ha messo in atto. Conosco Frederic, l'ho avuto per dieci anni tra Palermo e Roma come direttore sportivo. De Ketelaere è un grande colpo, siamo curiosi di vederlo all'opera, anche se già si conosce". Invecesulle altre squadre ha dichiarato: "I giallorossi hanno fatto grandi operazioni: Dybala e Wijnaldum sono pedine che hanno fatto fare un salto di qualità, mi sembra quella che ha colmato il maggior gap. I bianconeri hanno preso un giocatore meraviglioso come Di Maria, ma anche Bremer, che è stato il miglior difensore della scorsa stagione. Credo che siano tante le squadre che lotteranno per vincere il campionato. Ne beneficerà lo spettacolo".