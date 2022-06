Sconcerti: “Mancini ha esagerato con i dilettanti allo sbaraglio”

Sconcerti poi ha commentato la questione relativa al nuovo stadio di Milano e lo ha fatto nel suo editoriale Un cappuccino con Sconcerti su Calciomercato.com. A proposito del nuovo impianto di Milan ed Inter ha dichiarato: “Ragazzi cari, milanisti e interisti, è straordinario come riusciate a trasformare in religione qualunque concetto. Per voi il male o il bene si distinguono dal colore delle maglie e dalle convenienze delle medesime. Non è in discussione l’utilità dello stadio. E non c’è dubbio che nel tempo sia conveniente. Solo che costa e molti costi sono a carico dei comuni. Servono garanzie sulle coperture dei costi. Non è un problema, basta trovarle. Ma chi garantisce in una città dove si sono cambiati cinque-sei proprietari in pochi anni? Può farlo l’Inter? Benissimo, lo faccia”.