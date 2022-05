Maxischermo Milan, Sala: “Nessun veto da parte del Comune!”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è dichiarato propenso ad istallare un maxischermo in città per l’ultima gara del Milan.

Redazione Il Milanista

Domenica si giocherà l’ultima partita di campionato e la città di Milano si prepara a vivere qualcosa di unico. Sono giorni di ansia mista ad entusiasmo questi che anticipano l’ultima gara della Serie A, con entrambe le squadre milanesi in lotta per lo scudetto. Al termine dei 90 minuti una delle due sarà la vincitrice del trofeo, con la città che si prepara ad accogliere tutti i festeggiamenti. Tra i tifosi del Milan è balenata l’idea di installare un maxischermo in città, così da consentire a tutti i supporters di sostenere insieme la propria squadra- che sarà impegnata al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Proprio di questa possibilità ha parlato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dichiarando di non essere contrario all’istallazione del maxischermo in qualche punto della città. Non sarà possibile metterlo in Piazza Duomo, perché sarà ancora allestito il palco del concerto di Radio Italia della sera prima. Tuttavia il numero uno della città lombarda si è dichiarato propenso ad accettare qualsiasi proposta da parte del club rossonero.

Ecco le dichiarazioni di Giuseppe Sala rilasciate attraverso un post su Instagram: “Tanti tifosi del Milan chiedono l’installazione di un maxi schermo per vedere domenica la partita con il Sassuolo.

Al netto dell’impossibilità materiale di usare Piazza Duomo (ancora occupata dalle strutture del concerto di Radio Italia della sera prima), ho parlato con il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, e gli ho fatto presente che lato Comune e Questura non c’è nessun veto perché la società installi in altra zona della città uno schermo per vedere la partita. Ovviamente ci saranno le opportune valutazioni con particolare attenzione ai temi inerenti l’ordine pubblico, ma questo non toglie che siamo più che pronti ad ascoltare e accogliere la proposta che ci verrà fatta”.