Pobega a MTV: “Siamo pronti a fare una grande partita!”

Su come la squadra ha preparato la partita: “Come tante altre partite, approcciando il meglio possibile. Siamo pronti a fare una grande partita”.

Sulla fiducia riservatagli del mister: “Sicuro giocare di più mi aiuta nel trovare dialogo con i compagni, cerco di allenarmi al meglio possibile dal primo giorno e spero mi aiuti in campo”.

Sui tifosi accorsi a Genova: “Secondo me si faranno sentire come sempre. Le partite col clima caldo sono tutte quelle che aspettiamo e ci piacciono”.

Poi Pobega è stato intervistato da DAZN e ha commentato la lunghezza della rosa : "Sicuramente è un aiuto, poi che ci alleniamo bene, forte e sul pezzo aiuta il mister nelle scelte, ma l'obiettivo è tenere sempre il livello alto in partita".

Ai microfoni di Sky ha invece detto: "Di partite semplici non ce ne sono. Ci siamo preparati per partire forte e avere il miglior approccio possibile. In trasferta solo pareggi? Credo sia una casualità. Magari ci manca un po' di lucidità e precisione, ma l'atteggiamento della squadra è sempre forte".