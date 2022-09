Malagò: “Demolizione San Siro? Riguarda Milano, tifosi e Comune”

Nelle ultime ore si è tornati a parlare del futuro di San Siro . Non è ancora chiaro quale sarà il destino dell’impianto milanese, con molti progetti che si trovano sulla scrivania del Comune del capoluogo lombardo. L’unica certezza è che Milan e Inter hanno bisogno di un edificio nuovo, all’avanguardia e che possa essere all’altezza degli impianti dei grandi club europei. Le due società sarebbero disposte ad abbattere il Meazza per poter costruire un nuovo stadio.

Proprio sulla questione era intervenuto ieri il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, il quale aveva dichiarato che l’impianto poteva essere abbattuto. Ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, Casini ha dichiarato : “Se la scelta fatta dall’amministrazione comunale e dalle società è quella della demolizione non vedo perché non essere favorevole all’iniziativa. Purché Milan e Inter siano dotate di uno stadio all’altezza dei risultati che li attendono”.

La questione è stata sottoposta proprio oggi al Presidente del Coni, Giovanni Malagò. Durante la presentazione della partnership tra Deloitte e la Fondazione Milano-Cortina 2026, il Presidente ha parlato della possibile demolizione dello stadio San Siro. Ecco le sue dichiarazioni: “San Siro? Non sarebbe corretto dare una mia opinione. È una vicenda della città di Milano, del Comune e dei tifosi. Ma una cosa la penso, dobbiamo essere seri. Abbiamo ottenuto le Olimpiadi invernali presentando la candidatura con lo stadio di San Siro come teatro della cerimonia inaugurale, con 80mila persone e a budget ricavi importanti. Poi ognuno fa le sue riflessioni, non sono né da una parte né dall’altra”.