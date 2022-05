Inzaghi: “Non guardiamo a cosa farà il Milan, la corsa è su noi stessi”

L’allenatore dei nerazzurri ha rilasciato un’intervista alla viglia del match e ha parlato anche del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla sfida contro l'Empoli : "Cambia giocare prima del Milan? No, io penso che il compito mio e del mio staff è poter incidere su ciò che abbiamo in mano, sulla mia squadra, senza vedere ciò che fanno gli altri. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi e dare il 120%. Sarà una di quelle gare molto insidiose, l'Empoli ha qualità e ha già centrato il suo obiettivo, quindi servirà grande attenzione perché sono organizzati e arriveranno qui per fare la loro partita". meno, saranno le motivazioni a fare la differenza e penso di avere la fortuna di guidare una squadra che le motivazioni le ha sempre trovate. Domani servirà il 120% dinanzi al nostro pubblico".

Sull’aiuto che potrà dare il pubblico: "E' da inizio stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso e anche domani i tifosi ci daranno quel qualcosa in più per fare una partita di cuore. Ci hanno sempre supportato, sia in casa che in trasferta. Come hanno fatto tutto l'anno sia a San Siro, sia come è successo domenica a Udine quando ci siamo sentiti a casa nonostante fossimo in trasferta”.