Di Marzio: “Milan-De Ketelaere? Mi aspetto un’accelerata in questi giorni”

Gianluca Di Marzio ha commentato il calciomercato estivo dei big club e ha parlato anche dei colpi del Milan.

Redazione Il Milanista

Gianluca Di Marzio ha preso la parola ai microfoni di Sky Sport 24 e ha dichiarato quali sono secondo lui i colpi migliori di questo calciomercato estivo. Ecco il suo elogio per Origi del Milan: “Vedere giocatori come Pogba e Lukaku ancora nel pieno di attività che hanno lasciato la Premier League per voler venire a giocare da noi è segno di fascino ritrovato nel calcio italiano. Penso anche ad Origi e Di Maria. Tutti i nomi li unisco in unico colpo per la Serie A che riporta dei campioni in Italia”.

Ha poi anche commentato la trattativa tra il Milan e il Brugges per Charles De Ketelaere: “Mi aspetto un’accelerata in questa settimana. Ieri non ha giocato in Supercoppa, questo un segnale che la trattativa è in fase avanzata. Mi aspetto un rilancio del Milan in questi primi giorni della settimana. Sarebbe un colpo importante per i rossoneri”.

Invece sui bianconeri che stanno per sorpassare i nerazzurri per Bremer ha detto: “Bremer, i bianconeri sono pronti al sorpasso sui nerazzurri. Il club bianconero sarebbe pronto ad arrivare a offrire 40 milioni per arrivare al centrale del Torino. L’offerta dell’Inter per ora rimane di 3 milioni. Urbano Cairo, presidente del club granata, ovviamente preferirebbe vendere il giocatore a chi offre di più, e la Juventus sta appunto scavalcando l’Inter”.

Invece ai microfoni di "Tutti convocati" su Radio 24, ha commentato l'arrivo di Paulo Dybala presso i giallorossi: "Mourinho quando chiama i giocatori ha sempre un peso importante, ma è stato anche il lavoro di Pinto e dei Friedkin che ieri in una call hanno parlato con Dybala e lo hanno convinto a rimettersi in discussione. Il Milan aveva altra priorità, quella di prendere De Ketelaere. I partenopei ci hanno provato, ma aveva difficoltà legata ai diritti d'immagine e mentre il Napoli andava lungo la Roma ha sferrato il colpo. L'Inter si è fermata dopo aver preso Lukaku".