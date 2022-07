Damiani: “Adli dovrà integrarsi nel nostro calcio. Sorpresa Kalulu”

Oscar Damiani ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato del Milan e sui possibili colpi estivi. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di Sportitalia e ha commentato il calciomercato estivo del Milan. Ecco le sue dichiarazioni sulla buonissima stagione di Mike Maignan: “Per me non è stata una sorpresa. Lo conoscevo molto bene. Ha grandissima qualità atletiche, è forte nelle uscite alte, sveltissimo con la testa e bravo con i piedi. Maignan è completo, è un ragazzo straordinario. La testa è la cosa più importante”.Invece su Yacine Adli ha dichiarato: “Ha delle qualità, buona fisicità e tecnica. Non è abituato al calcio italiano e ai suoi spazi stretti, dovrà integrarsi al nostro campionato. Se Maldini e Massara lo hanno scelto vuol dire che è bravo”.

Su De Ketelaere: "De Ketelaere è forte tecnicamente e fisicamente. Il campionato belga non è del livello di quello italiano, ma si gioca con velocità e si vede che il ragazzo, quando riceve palla, sa cosa deve fare. E poi è un centrocampista che fa gol: nel Milan sarebbe fondamentale". Su Kalulu: "È una sorpresa in positivo. Non aveva giocato molto, ma la fisicità e la velocità dei ragazzi francesi aiuta molto nel campionato italiano".

Ha poi continuato a parlare del mercato dei rivali nerazzurri: "Dybala e Bremer interisti mancati? Si era parlato tanto di questi calciatori. E se poi vanno da un’altra parte rimane un po’ di dispiacere. Ma i nerazzurri hanno già una grande squadra, se rimane Skriniar non è certo più debole". Sull’acquisto diDybala da parte dei giallorossi ha dichiarato: “Ha classe, colpi, può fare la differenza. Ma lo vedo più attaccante che trequartista. Davanti con Abraham può formare una grande coppia. Se sta bene Dybala può fare il protagonista in qualsiasi squadra. Altrimenti può fare fatica. Deve stare bene fisicamente”. Invece sulla possibile partenza di Zaniolo ha detto: “I giallorossi hanno ambizioni. Ci sta anche che rinnovi. La proprietà ha voglia di fare bene e disponibilità. Se Zaniolo rimane in giallorosso è un bene per la Roma”.