Cairo: “Nel 2017 il Milan offrì un prestito per Belotti, ma…”

Il presidente Urbano Cairo ha rilasciato una dichiarazione su Andrea Belotti, in passato vicino a vestire la maglia del Milan.

Redazione Il Milanista

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova stagione di Serie A e le varie squadre sono al lavoro per presentarsi nel migliore dei modi. Quello che inizierà sarà infatti un anno molto particolare, con il campionato che verrà diviso in due dal lungo stop per i Mondiali. Per tale motivo le società sono impegnate nel preparare i giocatori delle loro rose a fare subito bene, perché sbagliare non sarà concesso. Tutti i club sono impegnati anche sul fronte calciomercato, alla ricerca di rinforzi per le proprie formazioni. Mai come quest’anno ci sono moltissimi parametri zero che, a metà luglio, non hanno ancora una squadra nella quale giocare.

Tra i parametri zero alla ricerca di una squadra c’è anche Andrea Belotti. Il “Gallo” ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i granata, ma ad oggi è ancora in attesa di una chiamata da un big club. Il sogno dell’attaccante è di poter vestire la maglia del Milan, squadra di cui è tifoso fin da piccolo. In passato la punta è stata vicino a vestire la maglia rossonera, come confermato oggi dal presidenteUrbano Cairo durante la presentazione dei palinsesti di La7. Il numero uno dei granata ha affermato: "Nel 2017, quando il Milan chiese Belotti, disse ti possiamo dare un prestito con eventuale obbligo di riscatto e non lo vendetti. Non rifiutai le cifre che si leggono. L'addio di Andrea Belotti dispiace al di là del fatto che sia andato via a zero. È stato capitano per sette anni".

Il Gallo ha ricevuto molte offerte in questi giorni, in particolare dalla Viola. Non sono mancata neanche le proposte dall’estero, ma il centravanti le ha rifiutate tutte. Belotti infatti sembrerebbe essere in attesa di una chiamata da parte del Milan, ma continua a guardarsi intorno. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’attaccante piace infatti sia ai giallorossi che ai partenopei.