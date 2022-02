Brahim Diaz a MTV: “Partita calda, ma dobbiamo crederci tutti insieme”

Brahim Diaz ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di MilanTv nel pre partita di Salernitana-Milan.

Brahim Diaz ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan Tv prima di Salernitana-Milan. Ecco le sue dichiarazioni: «Dobbiamo credere in quello che facciamo, allo spirito vincente al talento che abbiamo. Una partita calda, noi dobbiamo credere al nostro momento e vincere la partita. Mi sento bene, sono un ragazzo che aiuta la squadra, in tutto quello che posso, è quello che devo fare. Abbiamo grande talento ma dobbiamo dimostrarlo e ci dobbiamo credere tutti insieme, ci saranno delle difficoltà. Incredibili i nostri tifosi, in casa e fuori, io mi sento sempre in casa, devo dire grazie a loro perché sono incredibili».