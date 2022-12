Abate: “Ritiro a Dubai esperienza molto bella. Questo ritiro porterà…”

È quasi giunto al termine il ritiro del Milana Dubai. La squadra rossonera è negli Emirati Arabi dallo scorso weekend e vi rimarrà soltanto fino al 20 dicembre quando tornerà in Italia. La squadra si è allenata in mattinata per l’unica sessione giornaliera. Nel pomeriggio infatti i rossoneri si ritroveranno davanti alla televisione per assistere alla finale del Mondiale tra Francia e Argentina, dove ci saranno i due compagni di squadra Theo Hernandez e Olivier Giroud.