Di Stefano sulla chiamata Gattuso-Tonali: “Ecco le loro parole…”

MILANO – Ecco le parole di Peppe Di Stefano a proposito della chiamata tra Sando Tonali e Gennaro Gattuso: “Tonali ha chiesto: “Salve Mister, posso prendere la maglia numero 8?” E Gattuso ha riso, poi ha detto: “Non dovevi chiedermelo, però è un bel gesto perché anche io chiesi la numero 8 a Donadoni. Per me sei anche più forte di me. Ti consiglio una serie di cose: ti consiglio di essere antico, perchè la maglia del Milan è gloriosa e pesante. Ti consiglio di ascoltare bene chi c’è al Milan da tempo perché il Milan è una cosa seria”