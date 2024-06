Ancora Di Michele: “Calafiori e Scamacca esordienti, cambi non all’altezza”

In esclusiva ai microfoni di TMW Radio ha parlato l'ex centravanti David Di Michele che sull'Italia ha detto: "Italia-Spagna? La partita era costruita per portare a casa il pareggio, per provare a fargli male con qualche contropiede. Ma dall'altra parte ci sono giocatori che quando palleggiano non la perdono e in ogni momento possono farti male”.