Di Marzio: “Sfumato Renato Sanches”, le ultime sul mercato rossonero

Sono ore calde quelle che sta vivendo l’ambiente rossonero. Dopo l’arrivo di Divock Origi , che ha firmato il contratto nel pomeriggio di oggi, mancano ancora i rinnovi di Maldini e Massara per dare il via al mercato del Milan . Erano attese oggi le firme sui prolungamenti dei due dirigenti, ma sembra che bisognerà aspettare la giornata di domani.

Firme che in realtà sarebbero dovute arrivare ben prima, ma il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird ha complicato i piani, allungando di molto i tempi di risoluzione. Una attesa che ha creato non pochi problemi al Milan. Sven Botman e Renato Sanches erano praticamente dei giocatori ormai in pugno del club rossonero, ma la perdita di tempo e l’impossibilità di agire nell’immediato hanno portato alla beffa.