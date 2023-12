Di Marzio: “Il Milan vorrebbe prendere un attaccante già a gennaio”

"Tutti e tre i gol hanno un sapore particolare: Jovic non aveva mai segnato, è una rivincita. Il secondo nasce da un lancio del portiere, non è stata un'azione fatta a caso. Il terzo è arrivato su azione da calcio d'angolo, è stata anche questa un'azione preparata".

Il noto esperto di mercato ha anche detto la sua sui possibili movimenti in attacco a gennaio del club di via Aldo Rossi: "Il Milan vorrebbe prendere un attaccante, però nelle ultime partite Jovic ha dato risposte positive come il rigore procurato contro la Fiorentina, il palo contro il Borussia Dortmund e poi il gol e assist contro il Frosinone. A determinate condizioni comunque il Milan vorrebbe prendere un attaccante già a gennaio".