Di Marzio dice la sua sul confronto Maldini-Brugge: “Il clima è positivo”

Il confronto diretto in terra nemica fra il fantomatico duo di mercato rossonero Maldini-Massara e il Brugge è stato al centro dei pensieri dei tifosi rossoneri e non solo. Se veniva rivolta parola ad un qualsiasi supporter milanista, avrebbe risposto: "Eh, sono preoccupato dall'esito del blitz, De Ketelaere sarebbe un ottimo colpo per noi. Non vogliamo rinunciarne". Insomma tensione a mille, talmente densa che la si poteva vedere ad occhio nudo. Charles sarebbe quel colpo che potrebbe - molto probabilmente - alzare definitivamente l'asticella della classe, della personalità e della tecnica dell'attacco milanista. Nessun casciavit vorrebbe farne a meno.

A scacciare via la trepidazione dell'esito dell'incontro ci ha pensato, come suo solito, niente di meno che Gianluca Di Marzio. L'espertissimo giornalista e fonte autorevole di notizie di calciomercato, ha voluto dare un suo aggiornamento sul blitz avvenuto in giornata. E son dichiarazioni che non possono far altro che far sorridere i tifosi campioni d'Italia. Cari amici e lettori de IlMilanista, vi riportiamo in anteprima solo per voi le affermazioni di Gianluca Di Marzio. Eccole qua: "L’accordo non è ancora stato trovato, ma c’è clima positivo. L’incontro è stato cordiale e interlocutorio: la trattativa è destinata a proseguire nelle prossime ore. C’è serenità tra le parti nella speranza di arrivare a un’intesa finale e definitiva. Maldini e Massara, non rimarranno in Belgio: faranno rientro immediato in Italia".