Di Marzio: “Milan Femminile, dopo Asllani è vicina anche Gosja Mesjasz”

Gianluca Di Marzio ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato estivo del Milan femminile e sui due nuovi arrivi.

Redazione Il Milanista

Si avvicina sempre di più l’apertura del calciomercato estivo e anche il Milan Femminile si prepara a mettere a segno i primi colpi. Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la squadra femminile del Milan è pronta ad accogliere due nuovi elementi. Ecco di seguito le dichiarazioni del giornalista:

Dopo Asllani nuovo arrivo: "Continua il calciomercato del Milan Femminile, dopo la conferma di Maurizio Ganz in panchina. Il primo grande colpo - di caratura internazionale - è stata Kosovare Asllani, attaccante svedese dal Real Madrid. Ma i nuovi arrivi non si fermano qui: il club rossonero è ora vicino a Malgorzata "Gosja" Mesjasz, giocatrice polacca. Classe 1997, sa giocare sia come difensore centrale che come centrocampista di interdizione davanti alla difesa. Alta un metro e settantacinque centimetri, è dotata di un buon fisico, oltre che di una buona esperienza internazionale: partita dal campionato polacco, gioca da tre anni in prima serie tedesca, con la maglia di un club che ha fatto la storia come il Turbine Potsdam. Inoltre, ha totalizzato 34 presenze e 3 gol con la nazionale della Polonia”.

Le due ragazze sono attese a Milano, per aggregarsi al resto della squadra e per poter partecipare alla Women’s Cup (che si terrà dal 14 al 20 agosto in America). Ecco il comunicato apparso sul sito acmilan.com:

“La Women's Cup, il più grande torneo al mondo di calcio femminile professionistico, ha arricchito la propria line-up dell'edizione 2022 con AC Milan e Tottenham Hotspur FC.

I due Club si aggiungono alle padrone di casa del Racing Louisville FC, a OL Reign della National Women's Soccer League, oltre che a Club América della Liga MX Femenil (Messico) e al Tokyo Verdy Beleza della WE League's Nippon TV (Giappone), in un torneo che prevede sette partite dal 14 al 20 agosto presso il Lynn Family Stadium di Louisville, nel Kentucky. I biglietti e i pass parcheggio della Women's Cup sono disponibili sul sito TheWomensCup.world.

"È un grande onore avere tra le squadre partecipanti il Milan e il Tottenham a rappresentare l'Europa nell'edizione 2022 della Women's Cup", ha detto Jaime Phillips, fondatore e direttore esecutivo del torneo. "Sono Club molto importanti e prestigiosi conosciuti in tutto il mondo e non vediamo l'ora di vederli scendere in campo e competere per questa manifestazione estiva a Louisville. Sarà un evento storico di portata mondiale grazie alla partecipazione di queste grandi squadre provenienti da diversi continenti".

La Prima Squadra Femminile di AC Milan è nata nel 2018 e si è già affermata come una delle protagoniste della Serie A. La squadra ha terminato l'ultimo campionato con 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, chiudendo al terzo posto alle spalle di Juventus e Roma e raggiungendo, lo scorso gennaio, ha raggiunto la Finale della Supercoppa Italiana. Il tecnico della squadra è Maurizio Ganz, ex calciatore rossonero. L'attaccante francese Lindsey Thomas è stata, invece, la migliore realizzatrice della squadra nell'ultima stagione, seguita dal capitano Valentina Bergamaschi”.