Di Fra a Dazn: “Soulè? Va messo nelle condizioni di esprimersi al meglio”

Eusebio Di Francesco ha parlato a DAZN nel pre partita di Frosinone-Milan e ha detto: “ Come sta Soulé ? Come sempre, cerco di metterlo sempre nelle migliori condizioni di farlo esprimere al meglio”.

