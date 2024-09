Ancora Di Francesco: “Mi manca una vittoria per fare 100 in Serie A…”

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra il Milan di Fonseca e il suo Venezia

Il Venezia si prepara alla sfida in quel di Milano, contro il Milan di Fonseca . Il tecnico arancioneroverde Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa .

"69mila, perché mille saranno del Venezia (ride, n.d.r.). Le motivazioni loro le hanno, ma le abbiamo anche noi. Ripartiamo dalle nostre sapendo che abbiamo una squadra da rispettare molto. Non voglio parlare sempre di coraggio, deve essere insito nel nostro lavoro, ma dovremo pensare di andare a giocarsela fino in fondo. Ero molto dispiaciuto dopo il Torino, certi punti fa male lasciarli per strada".