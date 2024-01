Di Canio senza peli sulla lingua: “Quei tifosi dell’Udinese sono dei c******i”

Paolo Di Canio non ha usato mezzi termini per definire i tifosi che hanno utilizzato degli epiteti razzisti nei confronti di Mike Maignan

Dopo la sfida tra il Milan e l'Udinese sono stati davvero tanti i personaggi che nel mondo dello sport hanno espresso la loro opinione su quanto accaduto. Uno dei primi ex calciatori ad aver fatto il punto è stato proprio Paolo Di Canio . Ecco le sue dichiarazioni sia sul momento che un pensiero riguardo quei tifosi dell'Udinese.

"Scene non di sport e di una stupidità incredibile, fossi stato in Balzaretti avrei chiamato sotto la Curva dell'Udinese Success ed Ebosele, vediamo cosa avrebbero fatto, mica fischiavano. Certa gente è stupida, fischiare un ragazzo di colore e alimentare così l'odio, poi guardi in campo e anche l'Udinese ha tanti giocatori di colore, quei tifosi sono dei c******i".