Di nuovo Di Biagio: “Pellegrini può e deve dare molto di più all’Italia”

L'ex ct dell'Italia Under 21 Gigi Di Biagio ha parlato in vista della sfida alla Svizzera valida per gli ottavi di finale di Euro 2024...

Lorenzo Focolari Redattore 26 giugno 2024 (modifica il 26 giugno 2024 | 17:10)

In esclusiva a TvPlay ha parlato l'ex ct dell'Italia Under 21Gigi Di Biagio che ha detto: “Che cosa ci manca? Non abbiamo giocato bene contro la Croazia; contro la Spagna sono stati fatti accorgimenti tattici rispetto alla prima gara, c’erano dei meccanismi diversi. Spalletti aveva un po’ paura di Pedri e voleva vedere qualcosa di diverso”.

Ancora le sue parole — “In questo momento dobbiamo essere coraggiosi, dominanti, non è il modulo il problema. Bisogna essere coraggiosi, come Calafiori che entra palla al piede e punta l’avversario. Pellegrini deve fare di più, è troppo timido, dev’essere più incisivo perché ne ha le possibilità. Ha tutto per fare molto di più".