Di Biagio: “Italia? Contro la Croazia non mi è piaciuta la mentalità”

L'ex ct dell'Italia Under 21 Gigi Di Biagio ha parlato in vista della sfida alla Svizzera valida per gli ottavi di finale di Euro 2024...

In esclusiva a TvPlay ha parlato l'ex ct dell'Italia Under 21Gigi Di Biagio che ha detto: "Italia-Croazia? Non mi è piaciuta la mentalità, ma sicuramente non sono state idee inculcate da Spalletti che vuole tutt’altro. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo dopo che abbiamo subito il gol. Spalletti sta ascoltando molto i suoi ragazzi, perché secondo me non è convinto del 3-5-2, ma usa questo modulo per far sentire più sicuri i calciatori”.