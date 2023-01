Pres. Guaranì: “Il Milan ci ha contattato due settimane fa per Vasquez”

Emilio Daher, presidente del Club Guaranì, ha rilasciato un'intervista a Sportitalia soffermandosi sul passaggio di Devis Vasquez al Milan: "Un mese e mezzo fa abbiamo ricevuto notizia della convocazione da parte della Colombia. questo ci ha fatto accendere i fari sulla questione. Abbiamo pensato che fosse la situazione perfetta per un club europeo ed in effetti il Milan ci ha contattati due settimane fa e ci ha chiesto prezzo e modalità di pagamento. Il ragazzo ha fatto 25 partite da titolare nel Guaranì, noi rispettiamo tutte le convocazioni delle nazionali per i nostri giocatori e probabilmente in questo caso la convocazione è arrivata in seguito all'inizio dell'interesse da parte del Milan. La cifra sborsata è di 250 mila dollari che vanno al Guaranì, mentre il resto va al calciatore. Il Milan ha esercitato l'opzione di rescissione del contratto pagando la clausola".