Ancora Cioffi: “Abbiamo tre giocatori top, Deulofeu sta soffrendo”

Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista del match con il Milan

In conferenza stampa ha parlato poco fa Gabriele Cioffi che ha detto: “Lautaro Giannetti come sta? Sta meglio di quanto pensassi, ha avuto una sosta lunga e lo vedo pronto, probabilmente non ha ancora novanta minuti. Lo vedo pronto, per un tempo, una mezz'ora penso possa darci qualcosa".

Su Deulofeu — "Abbiamo tre fuoriclasse, Thauvin, Pereyra e Deulofeu. Ho un rapporto come con tutti i suoi compagni, non vive il campo e soffre, la cosa lo ammazza. E' un professionista, sta continuando a lavorare sodo, abbiamo una piccola scommessa in palio che confido di riscuotere domenica, lo sento un paio di volte a settimana".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.