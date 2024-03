Verso Fiorentina-Milan: le designazioni arbitrali della gara del Franchi

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 30ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma sabato 30 marzo e lunedì 1° aprile.

Il match dell'Artemio Franchi tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed il Milan di Pioli, che andrà in scena sabato sera alle ore 20:45 sarà affidata a Maresca, Passeri e Costanzo. Come IV uomo Ayroldi e per concludere al VAR Di Paolo.