Deschamps: “Thuram erede di Giroud, Theo non ha l’entusiasmo del 2022”

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il ct della Francia ha parlato dei giocatori del Milan che ha convocato per l'Europeo

Dopo la fine della stagione dei club, si avvicina sempre di più l'inizio dell' Europeo , che partirà il 14 giugno. In vista della rassegna continentale, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Didier Deschamps . Il Ct della Francia ha parlato dei tre giocatori del Milan , ovvero Olivier Giroud, Mike Maignan e Theo Hernandez .

Giroud e Thuram: "Marcus è reduce da una bella stagione con l'Inter e può giocare in ogni posizione dell'attacco. Non ha le stesse caratteristiche di Olivier, ma può essere il suo erede in Nazionale. E anche se Giroud è all'ultimo Europeo, è importante poter contare sulla sua esperienza".