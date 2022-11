Deschamps: “Giroud sa cosa voglio, ho fiducia in ciò che può fare”

Sentite le parole di Didier Deschamps

"Olivier Giroud sa ciò che voglio da lui. La sua situazione è cambiata rispetto all'Europeo, ma ho fiducia in lui per ciò che fa in campo e fuori. I gol non sono determinanti, la decisione era presa da un po'. Considero che sia meglio per la Francia che sia con noi. Tutti vorrebbero essere titolari, ma il gruppo è più importante". Queste le parole alla Gazzetta dello Sport la quale ha intervistato in esclusiva il commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps. Deschamps ha parlato del centravanti rossonero Olivier Giroud in vista del prossimo Mondiale in Qatar.