Derby della Madonnina: lo stadio San Siro è già tutto sold-out

Mancano pochissimi giorni alla gara più attesa della stagione. Milanisti e interisti non aspettano altro che il Derby della Madonnina! Quest’anno non ci sarà molto da attendere, dato che la prima stracittadina della nuova stagione si giocherà già il 3 settembre. Milan-Inter andrà in scena alla quinta giornata di Serie A.