Dal Pino: “Il derby di ieri sera grande spot, contento per il progetto sul nuovo stadio”

Il presidente della Serie A Paolo Dal Pino ha parlato a Gr Parlamento del derby di ieri sera tra rossoneri e nerazzurri.

Paolo Dal Pino ha parlato del derby di ieri e ha detto: “Non è possibile vedere nei cinema al chiuso il 100% del pubblico e negli stadi avere solo il 75%. Il derby tra rossoneri e nerazzurri di ieri è stato un grande spot, peccato non ci sia stato il 100% di pubblico così come è un peccato che l’Italia, nella sfida decisiva contro la Svizzera, non potrà avere il pieno supporto dell’Olimpico. In Italia abbiamo meno contagi e siamo più avanti nella vaccinazione di Inghilterra e Spagna, che hanno aperto al 100% da mesi. Il derby di ieri sera avrebbe potuto fatturare 1,5 mln in più. Non abbiamo chiesto ristori, ma solo la rateizzazione dei contributi fiscali della seconda parte del 2021. Poi i tifosi non si devono stupire se le nostre big sono costrette a vendere i giocatori perché mancano risorse per competere”.