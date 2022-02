Derby di Coppa Italia: ecco le modalità di acquisto dei tagliandi

In vista della partita di andata delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa, prevista per il 1 marzo, il Milan ha iniziato la vendita dei biglietti

In vista della partita del 1 marzo il club di via Aldo Rossi ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, le modalità di acquisto dei tagliandi

Dopo aver superato il Genoa agli Ottavi e la Lazio ai Quarti, il Milan si appresta ad affrontare l'Inter in un doppio Derby in Semifinale di Coppa Italia. Le due squadre non si affrontano nella Semifinale della coppa nazionale dalla stagione 1985/86 quando furono i rossoneri ad avere la meglio al termine del confronto. La sfida di andata è in programma martedì 1 marzo alle 21.00 e sarà il 26° confronto tra le due squadre nella competizione, con il bilancio che vede avanti il Milan con 10 vittorie contro gli 8 successi nerazzurri e 7 pareggi a chiudere il conteggio.